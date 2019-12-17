Manisa'da tarihi eser operasyonu

17.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:20

Manisa'da jandarmanın yaptığı operasyonda, farklı boy ve ebatlarda 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde, M.A.'nın (29) elinde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen objeler olduğu ve bunları satmak için müşteri arayışında olduğu öğrenildi.

M.A.'nın evinde yapılan aramda, değişik boy ve ebatlarda tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 10 obje, ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken konuyla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA