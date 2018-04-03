Manisa'da Tarihi Eser Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Akhisar Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bin 521 çeşitli tarihi eser heykel, sikke ve objeler ele geçirildi. Şüpheli S.A.D. (52) gözaltına alındı.

Tarihi eserlerin işlemlerin ardından Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.