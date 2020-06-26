Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında alıcı gibi davranan jandarma ekiplerine satmaya çalışan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında alıcı gibi davranan jandarma ekiplerine satmaya çalışan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Dibekdere Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait mozaiklerin 5 milyon dolar karşılığında satılmasının planlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, alıcı gibi davranarak, kimliğini tespit ettiği şüphelilerle iletişime geçti. Alıcı gibi davranan ekipler, şüpheliler M.A. (56), Z.K. (49) E.A. (41) S.U. (43) Ö.U. (52), S.Z. (48) S.Z. (19) ve M.Z. (19) ile buluştu. 8 kişi, mozaiklerin yerini kazarak gösterdikleri sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA