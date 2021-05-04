Manisa'da tam kapanma sürecinde her gün bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor
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Manisa'da tam kapanma sürecinde her gün bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor

Manisa'da tam kapanma sürecinde her gün bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'da, Şehzadeler Belediyesi ile 7 sivil toplum kuruluşu iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ihtiyaç sahibi ya da Kovid-19 nedeniyle karantinada olan bin aileye her gün sıcak yemek yardımında bulunuluyor.

Manisa'da, Şehzadeler Belediyesi ile 7 sivil toplum kuruluşu iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ihtiyaç sahibi ya da Kovid-19 nedeniyle karantinada olan bin aileye her gün sıcak yemek yardımında bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları ramazanda da devam ediyor.

"Gönül İftarları" projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların iftarlık sıcak yemekleri, evlerine kadar götürülüyor.

Şehzadeler Belediyesinin öncülüğünde, 7 sivil toplum kuruluşunun katkısıyla ihtiyaç sahibi ya da Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan bin aileye gönüllüler tarafından sıcak yemek ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "tam kapanma" döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Paydaşımız olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her gün bin aileye sıcak yemek veriyoruz. Burada kriterimiz çok net. Evinde yemek yapabilecek gücü kuvveti olanlara erzak yardımında bulunuyoruz. Ancak bir kap yemek yapabilecek gücü kuvveti olmayanlar ile karantinada olan ailelerimize bu sıcak yemekler ulaştırılıyor. Proje kapsamında paydaşlarımız, sivil toplum kuruluşları Türkiye Diyanet Vakfı, Birlik Vakfı Manisa Şubesi, İHH, Hayrat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, MÜSİAD Manisa Şubesi ve Memur-Sen İl Temsilciliği oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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