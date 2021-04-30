Manisa'da tam kapanma denetimi
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Manisa'da tam kapanma denetimi

Manisa'da tam kapanma denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan tam kapanma kapsamında polis ekipleri Manisa'da hem şehir içinde hem de şehirler arası bağlantı yollarında denetim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan tam kapanma kapsamında polis ekipleri Manisa'da hem şehir içinde hem de şehirler arası bağlantı yollarında denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde vatandaşların görev belgeleri ile seyahat izin belgelerini kontrol etti.

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 29 Nisan 2021'de başlayan tam kapanma süreci kapsamında denetim yapıldı. Manisa'da kentin çeşitli noktalarıyla şehirler arası bağlantı noktalarında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşların görev belgeleri ile seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Hastaneye gidecek olan vatandaşların ise hastane randevularına bakılırken, gerekli izin belgeleri olmayan vatandaşlara cezai işlem yapıldı.

Öte yandan Manisa'yı İzmir'e bağlayan karayolu üzerinde Süreyya Piknik Alanı kavşağındaki noktada da polis ekipleri denetim yaptı. Şehirler arası seyahat eden otobüsleri de denetleyen ekipler yolculardan seyahat izin belgelerini göstermelerini istedi. Yapılan denetimlerde vatandaşların belgelerini eksiksiz yanlarında bulundurması ve herhangi bir sorunun yaşanmadığı görüldü.

Denetimler 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde yapılmaya devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da tam kapanma denetimi
Manisa'da tam kapanma denetimi
Manisa'da tam kapanma denetimi
Manisa'da tam kapanma denetimi
Manisa'da tam kapanma denetimi
Manisa'da tam kapanma denetimi
Manisa'da tam kapanma denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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