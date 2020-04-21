Manisa'da taktığı kelepçeyi çıkaramayan çocuğa polis yardım etti Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolda bulduğu polis kelepçesini bileğine takan çocuk, kelepçeyi çıkaramayınca polisten yardım istendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolda bulduğu polis kelepçesini bileğine takan çocuk, kelepçeyi çıkaramayınca polisten yardım istendi.

Cumhuriyet Mahallesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ö. (13), yolda bulduğu polis kelepçesini bileğine taktı. Kelepçeyi çıkaramayan çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine çocuğun bulunduğu sokağa gelen polis ekibi, kelepçeyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Kelepçesi çıkarılan çocuk, yaşadığı sevinç ile polis memuruna sarılarak teşekkür etti.

Ailesine teslim edilen çocuğun ailesine, çocuklarının 20 yaş altında olduğu ve sokağa çıkmaması konusunda da uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA