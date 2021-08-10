Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda seyreden Halil Barmaksız (84) yönetimindeki 45 E 1895 plakalı otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Barmaksız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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