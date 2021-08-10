Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda seyreden Halil Barmaksız (84) yönetimindeki 45 E 1895 plakalı otomobil takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Barmaksız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen