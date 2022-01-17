Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı - Haberler
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Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı

Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü, yara almadan kurtuldu.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü, yara almadan kurtuldu.

Güzelyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde, Meltem Culha idaresindeki, 16 ANA 276 plakalı otomobille Hakan Adalı idaresindeki 45 UE 271 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 45 UE 271 plakalı otomobil takla attı.

Kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

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Yunusemre, Otomobil, Manisa, Güncel, Haber

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