Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
17.08.2019 16:23
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydoğan (41) yönetimindeki 34 GD 6686 plakalı araç, İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi girişinde takla attı.
Olayda yaralanan sürücü ve Leyla Aydoğan (33) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA