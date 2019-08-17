Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

17.08.2019 16:23

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydoğan (41) yönetimindeki 34 GD 6686 plakalı araç, İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi girişinde takla attı.

Olayda yaralanan sürücü ve Leyla Aydoğan (33) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA