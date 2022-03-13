Manisa'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Manisa-Muradiye yolu Evrenos Mahallesi'nde Arzu Kaya idaresindeki 35 AYT 94 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Bekir Can Çelik, ambulansla Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Arzu Kaya, Yunusemre, Tragger, Manisa, Güncel, Haberler

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