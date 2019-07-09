Manisa'da takla atan araç yandı: 4 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araç alev alev yandı. Araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi ölümden döndü. Kaza, Gölmarmara-Salihli karayolu Karayahşi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan H.K.(72) yönetimindeki 07 HB 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, mısır tarlasına devrildi. Devrilen otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, araç daha sonra alevlere teslim oldu. Alevlere olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale edip söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan B.K.(51), N.K.(60) ve T.K.(16) sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA