Manisa'da tabelaya çarpan otomobilde bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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Manisa'da tabelaya çarpan otomobilde bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'da tabelaya çarpan otomobilde bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
22.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:16

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selim Bilgir'in (46) kullandığı 45 AU 407 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar yolu Selimşahlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı.

İstasyondakilerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen araç sürücüsü Bilgir ile araçtaki yolcular Hüseyin Demir (42) ve Servet Dumlu (48) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Selim Bilgir, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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