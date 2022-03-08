Manisa'da tabancasını temizlediği öne sürülen kişi, kendisini, kızını ve yeğenini yaraladı - Haberler

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Manisa'da tabancasını temizlediği öne sürülen kişi, kendisini, kızını ve yeğenini yaraladı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da tabancasını temizlediği öne sürülen kişi, kendisini, kızını ve yeğenini yaraladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tabancasını temizleyen kişinin kazara kendisini, kızını ve yeğenini vurarak yaraladığı öne sürüldü.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tabancasını temizleyen kişinin kazara kendisini, kızını ve yeğenini vurarak yaraladığı öne sürüldü.

İddiaya göre, M.K'nin (50) Yeniharmadalı Mahallesi'ndeki evinde temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı.

Olayda M.K. elinden, kızı Z.D. (23) karın boşluğundan, yeğeni M.D. (18) bacağından yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Z.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.K'nin işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Güncel, Haberler

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