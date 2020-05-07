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'Manisa'da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fizibilitesi' Projesinde...

'Manisa'da süt ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlama zincirinin fizibilitesi' Projesinde...
07.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:08

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı'nca desteklenen "Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi" için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı'nca desteklenen "Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi" için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan "Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi" için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanmadan önce Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri, proje ekibi ve yüklenici firma online toplantı gerçekleştirerek proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi" isimli projesinin desteklenmeye hak kazanmasının ardından uygulama aşamasına geçildi. Bu projenin amacının süt sektörünün Manisa'daki genel durumu ortaya çıkarılması, Manisa'daki süt sektörünün mevcut durumunun analiz edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik atılacak adımlar hakkında çalışmalar yapılması, sektöre yönelik yol haritasının belirlenmesi ve kooperatifçiliğin desteklenmesi olarak belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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