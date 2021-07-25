Manisa'da süt kamyoneti ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Manisa'da süt kamyoneti ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa'da süt kamyoneti ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt kamyoneti ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt kamyoneti ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Karabeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Acun'un (31) kullandığı 64 SE 485 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen F.U. (31) idaresindeki 45 U 2375 plakalı süt kamyoneti ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Oktay Acun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Acun, ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hastane önüne gelen şahsın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oktay Acun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da süt kamyoneti ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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