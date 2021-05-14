Manisa'da sürücü, seyir halindeyken alev alan kamyondan atlayarak kurtuldu
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Manisa'da sürücü, seyir halindeyken alev alan kamyondan atlayarak kurtuldu

Manisa'da sürücü, seyir halindeyken alev alan kamyondan atlayarak kurtuldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonun sürücüsü yola atlayarak kurtuldu, araç bir fabrikanın duvarını yıkarak durabildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonun sürücüsü yola atlayarak kurtuldu, araç bir fabrikanın duvarını yıkarak durabildi.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın (32) kullandığı 35 AY 738 plakalı kamyon, Manisa-Akhisar yolunun Hacırahmanlar Mahallesi kavşağı yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Panikle kamyondan yola atlayan sürücü hafif yaralandı. Sürücüsü olmayan ve yanmaya devam eden kamyon ise tarım ilaçlama makineleri üreten bir fabrikanın duvarını yıkarak durabildi.

Fabrika bahçesindeki ilaçlama tankları ile kamyonete de sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, kamyon ile fabrika bahçesindeki kamyonet ve 15 ilaçlama tankı kullanılamaz hale geldi.

Hastaneye kaldırılan sürücü A.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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