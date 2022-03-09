Manisa'da Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın hasara neden oldu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Turgut Özal Mahallesi 32. Sokak'ta Suriyeli Halil ailesinin oturduğu iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından sokağa çıkan ev sakinleri, gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Evde oturan 38 yaşındaki Ferid Halil'in, 8 yıl önce ülkesindeki iç savaştan kaçarak 8 çocuğu, eşi, annesi ve kardeşleriyle Türkiye'ye sığındığı ve Manisa'ya yerleştiği öğrenildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Suriyeli, İtfaiye, Yangın, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title