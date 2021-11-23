Manisa'da şüpheli tırdan uyuşturucu çıktı

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli tırdan, 420 adet sentetik uyuşturucu hap ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri tırı ilçe girişinde durdurdu. Tırda yapılan aramada 420 adet sentetik ecza ve 10,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

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