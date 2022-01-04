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Manisa'da şüpheli şahıstan esrar çıktı

Manisa'da şüpheli şahıstan esrar çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan bir şahıstan 70 gram kubar esrar ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan bir şahıstan 70 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye, Salihli'nin Adala Mahallesi'nde devriye gezen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri S.D. (25)'yi durdurup üst araması yaptı. Şüpheli S.D.'nin üst aramasında poşet içerisinde 70 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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