Manisa'da şüpheli şahıslardan metamfetamin çıktı - Haberler
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Manisa'da şüpheli şahıslardan metamfetamin çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da şüpheli şahıslardan metamfetamin çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği 2 şahıstan yaklaşık 50 gram metamfetamin çıktı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği 2 şahıstan yaklaşık 50 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Motosikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde şüphelendikleri 2 şahsı durdurdu. Ekipler şüphelendikleri Y.E.T.(22) ve H.E.S.(27) yapılan üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 49.96 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.E.S.'e hakkında TCK-191 maddesi kapsamında, Y.E.T.'ye ise TCK-188 maddesi kapsamında işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Y.E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

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