Manisa'da şüpheli ölüm
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yılmazlar Mahallesi'nde yaşayan Aliye Çayırgül'den (75) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı açan ekipler yerde hareketsiz yatan Çayırgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çayırgül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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