Manisa'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Manisa'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

21.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:24
Manisa'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Alaşehir'de jandarma ekibinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobildeki bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Alaşehir'de jandarma ekibinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobildeki bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Yeşilyurt Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekibi, 45 KB 3300 plakalı otomobili şüpheli hareketleri üzerine durdurarak otomobildeki üç kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan üst aramasında O.A'nın (19) üzerinden uyuşturucu için kullanılan aparat ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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