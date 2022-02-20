Manisa'da sülfürik asit taşıyan tanker ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde sülfürik asit taşıyan tanker ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre tankerde sızıntı olmadığı öğrenilirken, bölgede tedbir amacıyla kireçleme çalışması yapıldı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi mevkii Akhisar-Gördes karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes'te bulunan bir nikel madenine sülfürik asit taşıyan K.A. (28) yönetimindeki 33 ACG 461 plakalı tanker ile A.Y. (47) idaresindeki 34 PUR 54 plakalı Mercedes marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tanker yola devrildi. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 34 PUR 54 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Y. (41), A.İ.Y. (21) ve K.M.Ç (16) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre tankerde sızıntının olmadığı belirtilirken, tedbir amacıyla bölgede kireçleme yapıldı. Ayrıca sülfürik asit sızıntı değerlendirmesi ile ilgili teknik inceleme ve rapor tutulması amacıyla bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Tehlikeli madde taşıyan tanker sürücüsüne, "tehlikeli araç" uyarı yazısı olmaması sebebiyle işlem yapılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa