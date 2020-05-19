Manisa'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
19.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:45
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeniköy Mahallesi'nde sulama kanalına ineğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sulama kanalının içine inen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından ineği kurtardı.
Hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA