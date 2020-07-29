Manisa'da sulama kanalına devrilen traktörde 2 kişi ağır yaralandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sulama kanalına devrilen traktördeki Suriyeli 2 kişi ağır yaralandı.
29.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:09
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sulama kanalına devrilen traktördeki Suriyeli 2 kişi ağır yaralandı.
Suriye uyruklu N.E'nin (20) kullandığı 45 UA 6800 plakalı traktör, Sarıçam-Paşaköy mahallesinde sulama kanalına devrildi.
Kazada traktör sürücüsü N.E. ile Suriye uyruklu İ.D. (20) yaralandı.
Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA