Manisa'da su tasarrufu için uygulanan "kaya bahçeleri" yaygınlaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da su tasarrufu için uygulanan "kaya bahçeleri" yaygınlaşıyor

11.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:20
Manisa'da su tasarrufu için uygulanan

Manisa Büyükşehir Belediyesinin su tasarrufu sağlamak amacıyla kentin muhtelif noktalarında yaptığı "kaya bahçesi" uygulaması yaygınlaşmaya başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin su tasarrufu sağlamak amacıyla kentin muhtelif noktalarında yaptığı "kaya bahçesi" uygulaması yaygınlaşmaya başladı.

Suyun daha ekonomik kullanılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığınca geliştirilen "kaya bahçeleri", ilginç görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

Mevcut peyzaj uygulamalarına kıyasla daha az maliyetli ve 10 kat su tasarrufu sağladığı belirtilen kaya bahçeleri, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından şu ana kadar kentin 6 noktasına kuruldu.

Manisa'nın kayalık bölgeleri Yundağı ile volkanik araziden getirilen doğal taşlarla oluşturulan bahçelere, kurak iklime dayanıklı kaktüs, kaz ayağı, Japon ayvası, agav nandini ve Çin çalısı gibi 25'e yakın bitki dikilebiliyor.

Peyzaj çalışmasına estetik görüntü kazandıran volkanik kayalar, sulama işleminin ardından toprağı nemli tutuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peyzaj alanlarının sulanmasının ciddi su sarfiyatına yol açtığını belirtti.

Peyzaj sulamasında kullandıkları 20 sondaj kuyusunun, yer altı suyu seviyelerinin düşmesi sonucu kuruduğunu hatırlatan Göktaş, "Su tasarrufu sağlamak amacıyla, park, bahçe ve yol kenarlarına kurmaya başladığımız kaya bahçelerini Manisalıların beğenisine sunduk. Bu projede susuzluğa dayanıklı bitkiler kullanıyoruz. Normalde 3 ila 5 metrekarede yapılan kaya bahçesini, biz 550 metrekarelere çıkardık." dedi.

Düşük maliyetle oluşturulan kaya bahçesinin diğerlerine göre 10 ila 15 kat arasında su tasarrufu sağladığını vurgulayan Göktaş, "Örneğin çim alanı peyzaj, temmuz ve ağustosun en sıcak dönemlerinde günde 6-7 kez sulanmak ister. Kaya bahçesi ise en sıcak zamanlarda bile iki günde bir sulanmaktadır." diye konuştu.

Göktaş, aldıkları olumlu tepkiler üzerine uygulamayı yaygınlaştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Bu çalışmayı Manisa'nın geneline yaymak istediklerine dikkati çeken Göktaş, "Çim ekimi, gübresi, tohumu, ara ekimi ve biçilmesi ciddi bir maliyet. Biz siyah ve gri olan kayaları Yunt Dağı'ndan, volkanik kayaları ise Kula'dan getirdik. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Salihli ve Alaşehir'den de talepler aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül
Magazin Murat Balcı Prens Harry Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da su tasarrufu için uygulanan "kaya bahçeleri" yaygınlaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:22:14. #1.15#
title