Manisa'da su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi.
Baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu.
İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.