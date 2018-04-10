Manisa'da Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, inşaat halindeki binanın temelinde su dolu çukura düşen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın yanında arkadaşlarıyla oynayan Fırat Arpa (11), yaklaşık 1,5 metrelik yükseklikten temele düştü.

Arkadaşlarının uyarısıyla yoldan geçen biri tarafından içi su dolu çukurdan çıkarılan Arpa, sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Fırat Arpa'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.