Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladı

29.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:08
Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonu'nun iş birliğiyle yürütülen 'Spora cimnastik ile başlıyorum' Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonu'nun iş birliğiyle yürütülen 'Spora cimnastik ile başlıyorum' Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başladı. Kısa zamanda yoğun ilgi gören projede ana hedef, çocuklara küçük yaşta sporu sevdirmek. Türkiye genelinde uygulanacak projede Manisa'nın 15 pilot ilden biri olduğu kaydedildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, mevcut projeyle bin 500 çocuğu cimnastik ile tanıştırmak istediklerini söyledi. Projenin faydalı geçeceğine inandığını kaydeden Öztürk, "Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi kapsamında anaokullar ile özel eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza cimnastik öğretmeyi planlıyoruz. Pilot il olarak projemizi Turgutlu ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayan cimnastik branşı, tüm sporların temelidir. Cimnastik, diğer spor branşlarının altyapısının oluşmasını sağlar. Bu nedenle bir çocuğun erken yaşta cimnastikle tanışması, hangi branş olursa olsun yeteneklerinin de en kısa sürede ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu sebeple projeyi çok önemsiyoruz" dedi.

"Yeni Ayşe Begümler, Mehmet Ercoşlar ..."

Manisa'nın cimnastikte lokomotif illerden biri olduğunu sözlerine ekleyen Öztürk, "Daha önceki yıllarda Manisa'dan çok sayıda başarılı milli sporcu çıkarmıştık. Bu şehirde potansiyel fazla. Önümüzdeki yıllarda yeni 'Ayşe Begüm'ler, 'Mehmet Ercoş'lar çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Seda Sayan Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladı | Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:30:10. #1.15#
title