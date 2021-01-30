Spil Dağı'ndaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yiyecek kaynakları sınırlanan hayvanlar için parkın çeşitli noktalarına yaklaşık 300 kilogram yonca, 100 kilogram kuş yemi ve 400 ekmek bıraktı.

Yemlemenin ardından, çok sayıda yılkı atının yonca balyalarının bırakıldığı noktalarda toplandığı görüldü.

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte kar yağışı sonrası yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının şehre inmek zorunda kaldığını, bunun da riskli olduğunu ifade etti.

Kentin giderek büyümesiyle yaban hayvanları için yaşam alanının Milli Park sınırları içinde kaldığına işaret eden Ernalçacı, şu bilgileri verdi:

"Manisa ve İzmir arasında kalan Spil Dağı Milli Parkı'nda 400-500 civarındaki yılkı atı, çetin kış şartlarında gıdaya ihtiyaç duyuyor. Bizler de ocak ve şubat aylarında düzenli yemleme yapıyoruz. Amacımız, yaban hayatını bizden sonraki nesillere bol çeşit ve sağlıkla ulaştırmak. Hava şartları böyle devam ettiği sürece yemlemelerimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram