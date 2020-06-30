Manisa'da Spil Dağı eteklerinde orman yangını
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Manisa'da Spil Dağı eteklerinde orman yangını

Manisa'da Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Manisa'da Spil Dağı eteklerinde orman yangını
30.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:24

Manisa'da Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve yangın müdahale personeli sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Spil Dağı eteklerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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