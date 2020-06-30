Manisa'da Spil Dağı eteklerinde orman yangını
Manisa'da Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
30.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:24
Manisa'da Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve yangın müdahale personeli sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Spil Dağı eteklerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA