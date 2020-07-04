Manisa'da Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
04.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:04
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Ağlayan Kaya mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ve 4 arazöz sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA