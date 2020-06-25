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Manisa'da sosyal yardımlar kırsal kalkınmayla pekiştirilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankaları'nda, yemekhane ve aşevinde kullandığı temel gıda maddelerinin sözleşmeli üreticilik modeli ile alım garantisi verilerek doğrudan üreticilerden veya üretici örgütlerinden temin edilmesi için çalışma başlattı.

Manisa'da sosyal yardımlar kırsal kalkınmayla pekiştirilecek
25.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:13

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankaları'nda, yemekhane ve aşevinde kullandığı temel gıda maddelerinin sözleşmeli üreticilik modeli ile alım garantisi verilerek doğrudan üreticilerden veya üretici örgütlerinden temin edilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde proje hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerle adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarını kırsal kalkınmayla pekiştirecek yeni proje için çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal yardımlar amacı ile il genelinde bulunan Gıda Bankaları'nda, Yemekhane ve Aşevinde kullanılan temel gıda maddelerinin sözleşmeli üreticilik modeli ile alım garantisi verilerek doğrudan üreticilerden veya üretici örgütlerinden temin edilmesi için proje hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Kuğu ve şube müdürleri katıldı.

Projenin detayları anlatıldı

Proje hazırlık toplantısında projeyle alakalı görüş alışverişinde bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geniş ürün yelpazesine sahip ilimizde tarımsal üretimde bulunan çiftçilerimizin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, kırsal istihdamın artırılmasında, tarımsal faaliyette bulunan küçük aile işletmelerinin sürdürülebilir olmasında çiftçilerin karşılaştığı en önemli sorun pazarlama sorunudur. Bu sorunun çözümünde en önemli faktör üreticilerin örgütlenmesi ve kendi ürününü aracısız olarak doğrudan tüketiciye ulaştırabilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla üretici örgütlerinin ve üretici kooperatiflerinin desteklenmesi ve güçlenmesini sağlamak temel hedef olmalıdır. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve üretici örgütleri ile işbirliğimizin geliştirilmesi, üretici örgütlerinin işleme ve paketleme tesisi kurmaları yönünde teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üretilen ürünlere alım garantisi verilmesi de dahil olmak üzere kullandığımız pek çok tarımsal ürünü doğrudan üretici veya üretici örgütlerinden almaya başlayacağız. Projenin ilerleyen safhalarında bu ürünlerin ilimiz ve ülkemiz tüketicilerinin de aracısız olarak ulaşmalarının temini için pazarlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üretici örgütlerinin de üretimden projede paydaş olması ile işleme, paketleme ve pazarlama dahil tüm aşamalarda gerekli denetimlerin yapılması, eğitimlerin verilmesi ile üretilen ürünlerin tüketici sağlığı için gerekli koşuları sağlaması temin edilecektir" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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