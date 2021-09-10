Manisa'da sosyal medyadan terör propagandası yapanlara operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da sosyal medyadan terör propagandası yapanlara operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da sosyal medyadan terör propagandası yapanlara operasyon

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Salihli'de operasyon düzenledi. Salihli'nin Sart, Yılmaz ve Gaffar Okkan Mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda, A.S (21), N.O(25), H.T (25), Ş.T (45), K.E (21) ve S.P.'nin (26) sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerden A.S'nin evinde bomba arama ve narkotik köpek unsurlarının desteğiyle yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış

Tatilden dönerken kazada ölen Buse, erkek arkadaşından evlilik teklifi almış

 24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu

24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Derya Şensoy Haluk Levent
Spor Diego Marcao Ozan Tufan Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tanju Özcan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da sosyal medyadan terör propagandası yapanlara operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:09:53. #1.17#