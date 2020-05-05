Manisa'da 'solunum cihazı ihtiyacı' bahanesiyle dolandırıcılık
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Manisa'da 'solunum cihazı ihtiyacı' bahanesiyle dolandırıcılık

Manisa'da 'solunum cihazı ihtiyacı' bahanesiyle dolandırıcılık
05.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:46

Manisa Valiliği, valilik adını kullanarak solunum cihazı talebi ve benzeri yardım adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Manisa Valiliği, valilik adını kullanarak solunum cihazı talebi ve benzeri yardım adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde Manisa Valiliği adı kullanılarak solunum cihazı talebi ve benzeri yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliğinin adına arayarak solunum cihazı ve diğer yardım toplama taleplerinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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