Manisa'da sokakta kalan kişinin yardımına polis ekibi yetişti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokakta kalan ayağı kırık kişinin yardımına polis koştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokakta kalan ayağı kırık kişinin yardımına polis koştu.

Alınan bilgiye göre, Turhan Alakent Caddesi üzerinde, bir vatandaşın sağanak altında yol kenarında yattığı ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti.

Yerde yatan kişiyi bulan polisler, 51 yaşındaki T.K'nin ayağının kırık olduğunu belirledi.

Olay yerine çağırılan ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan T.K. tedavi altına alındı.

Uşak'tan çalışmak için ilçeye geldiği belirlenen T.K'nin iş bulamadığı, bir süre önce düşerek ayağını kırdığı ve sokaklarda yattığı öğrenildi.

Polis ekipleri, T.K'nin yakınlarına ulaşarak, durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım