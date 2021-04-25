Manisa'da sokakta kalan kişinin yardımına polis ekibi yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da sokakta kalan kişinin yardımına polis ekibi yetişti

Manisa'da sokakta kalan kişinin yardımına polis ekibi yetişti
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokakta kalan ayağı kırık kişinin yardımına polis koştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokakta kalan ayağı kırık kişinin yardımına polis koştu.

Alınan bilgiye göre, Turhan Alakent Caddesi üzerinde, bir vatandaşın sağanak altında yol kenarında yattığı ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti.

Yerde yatan kişiyi bulan polisler, 51 yaşındaki T.K'nin ayağının kırık olduğunu belirledi.

Olay yerine çağırılan ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan T.K. tedavi altına alındı.

Uşak'tan çalışmak için ilçeye geldiği belirlenen T.K'nin iş bulamadığı, bir süre önce düşerek ayağını kırdığı ve sokaklarda yattığı öğrenildi.

Polis ekipleri, T.K'nin yakınlarına ulaşarak, durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Son dakika haberi: Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü
Son dakika haberi: Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ünal Karaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da sokakta kalan kişinin yardımına polis ekibi yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:26:23. #1.16#

title