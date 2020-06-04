Manisa'da sokak köpeğine şiddet uygulayan kişi hayvan sevgisi kazanmak için barınağa gidecek
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Manisa'da sokak köpeğine şiddet uygulayan kişi hayvan sevgisi kazanmak için barınağa gidecek

Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinin, sokak köpeğine şiddet uyguladığı ve buna tepki gösterenleri bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A.

Manisa'da sokak köpeğine şiddet uygulayan kişi hayvan sevgisi kazanmak için barınağa gidecek
04.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:05

Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinin, sokak köpeğine şiddet uyguladığı ve buna tepki gösterenleri bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. için Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine, "kolluk kuvvetlerinde imza atma" ve "belirli günlerde hayvan barınağına gitme" şeklinde adli kontrol şartı getirdiği bildirildi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 1 Haziran'da, ilçedeki Sevgi Yolu'nda bir kişinin, sokak köpeğine şiddet uyguladığı, kendisine tepki gösterenleri de bıçakla tehdit ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızda gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanması Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiş, hakimlikçe kolluk birimlerine giderek belirli günlerde imza atmak ve hayvanlara karşı sevgi ve koruma bilincini aşılamak ve oluşturmak amacıyla Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağına görevliler eşliğinde belirli günlerde gidilmesini temin etmek şeklinde Cumhuriyet Başsavcılığımız talepleri karşılanarak, belirtilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda soruşturma işlemlerine yasal mevzuat çerçevesinde büyük bir titizlikle devam edilmektedir."

- Olay

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Sevgi Yolu'ndaki bir mobilya mağazasında çalışan H.A, 1 Haziran'da, bir sokak köpeğine, yoldan geçenlere saldırdığı gerekçesiyle şiddet uygulamıştı. Köpeğe önce ayakkabı fırlatan ardından da sopayla vuran kişiye, çevredekiler tepki göstermişti.

Görüntüler güvenlik kameraları ve çevredekilerce cep telefonlarıyla kaydedilmişti.

H.A, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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