Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sokak hayvanlarının mağdur olmaması için şehrin çeşitli noktalarında bulunan mama noktalarına mama bırakmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasağında beslenme imkanları iyice azalan can dostları unutmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, beslenme noktalarına mama bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada hayvanların sağlık durumları da gözden geçirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının, sokak hayvanlarının beslenmelerine olumsuzluk oluşturmaması için önlemlerin arttırıldığı ve mama desteğinin periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA