Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 215 kişiye para cezası Manisa'da, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 günlük sokağa çıkma yasağını bugün ihlal eden 215 kişi ile Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmeye toplam 689 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Manisa'da, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 günlük sokağa çıkma yasağını bugün ihlal eden 215 kişi ile Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmeye toplam 689 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma yasağına yönelik kent merkezinde ve 17 ilçede denetim yaptı.

Buna göre Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Köprübaşı, Saruhanlı, Gördes, Soma, Sarıgöl, Alaşehir, Demirci ve Kula ilçelerinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet ettiği tespit edilen 4 işletme ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 215 kişiye toplam 689 bin 850 lira cezai işlem yapıldı.

Manisa'da dün sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 kişi ile Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 işletmeye de toplam 472 bin 500 lira ceza uygulanmıştı.

Kaynak: AA