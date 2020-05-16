Manisa'da sokağa çıkma yasağında kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Manisa'nın Soma ilçesinde iki kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Manisa'nın Soma ilçesinde iki kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki SİT alanı içindeki tarihi bir kalıntıda kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan A.K.Ö. ve E.Ç'nin emniyetteki ifadelerinde madenci olduklarını, iş bulmak için geldikleri Soma'dan memleketleri Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri nedeniyle dönemediklerini iddia ettikleri öğrenildi.

Zanlılara sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA