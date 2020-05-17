Manisa'da sokağa çıkma yasağına rağmen avlanan 5 kişiye ceza uygulandı Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ava çıktıkları belirlenen 5 kişiye para cezası verildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ava çıktıkları belirlenen 5 kişiye para cezası verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesi sınırlarında av yapıldığı bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin operasyonuyla av tüfeği, fener ve diğer av malzemeleriyle yakalanan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kaçak avlandıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA