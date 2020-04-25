Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 kişiye ceza Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 80 kişiye toplam 145 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 80 kişiye toplam 145 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçedeki denetimlerine devam etti.

Yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 80 kişiye toplam 145 bin 628 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA