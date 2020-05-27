Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1354 kişiye ceza Manisa'da 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1354 kişiye 1 milyon 976 bin 674 lira ceza kesildi.

Manisa'da 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1354 kişiye 1 milyon 976 bin 674 lira ceza kesildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile ilçelerde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Bayram boyunca kısıtlama kararına uymadığı belirlenen 1354 kişiye 1 milyon 976 bin 674 lira ceza uygulandı. Bu kişilerden 48'ine adli işlem yapıldı. Kaynak: AA