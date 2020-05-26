Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 477 kişiye para cezası Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 477 kişiye 741 bin lira ceza kesildi.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 477 kişiye 741 bin lira ceza kesildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il merkezi ile ilçelerde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor. Bayramın ikinci günü kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 477 kişiye 741 bin 706 lira ceza uygulanırken, 21 kişiye de adli işlem yapıldı. Kaynak: AA