Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 199 kişiye ceza Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 199 kişiye 256 bin lira ceza kesildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 199 kişiye 256 bin lira ceza kesildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 199 kişiye 256 bin 494 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA