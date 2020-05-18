Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 241 kişiye ceza Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 241 kişiye, toplam 275 bin lira ceza kesildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 241 kişiye, toplam 275 bin lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kent merkezi ve 17 ilçede yapılan denetimlerde, 241 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi.

Denetimlerde toplam 275 bin lira ceza kesildi. Bu kişilerden 34'ü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: AA