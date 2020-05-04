Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 545 kişiye 829 bin lira ceza

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 545 kişiye, toplam 829 bin 136 lira ceza verildi.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 545 kişiye, toplam 829 bin 136 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 545 kişiye toplam 829 bin 136 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA