Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 93 kişi ve işletmeye, toplam 134 bin 946 lira para cezası uygulandı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 93 kişi ve işletmeye, toplam 134 bin 946 lira para cezası uygulandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimlerini sürdürdü.

Yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 93 kişi ve işletmeye, toplam 134 bin 946 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA