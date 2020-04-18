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Turgutlu, Türkiye, Soma, Ekonomi

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçilerden "Evde kalın" çağrısı

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından Bakırçay ile Gediz ovaları üzerinde yer alan Soma ve Turgutlu ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan üreticiler, tarlalarında mesailerini sürdürürken topluma "Sizler...

18.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:37
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçilerden

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından Bakırçay ile Gediz ovaları üzerinde yer alan Soma ve Turgutlu ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan üreticiler, tarlalarında mesailerini sürdürürken topluma "Sizler evde kalın, bizler sizin için üretmeye devam ediyoruz" mesajı verdi.

Soma'da tarlalarına domates ve biber diken Turgutlu'da ise erik ve kiraz hasadına başlayan üreticiler, tarla ve bahçelerinde üretime ara vermeden devam etti.

Yanlarında bulundurdukları Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle birlikte günün ilk ışıklarında tarla ve bahçelerine giden üreticilerin bazıları tarlalarına ekim yaptı, kimileri ise olgunlaşan meyvelerini hasat etti.

Somalı çiftçi Ahmet Kurt, toplam 350 dönüm arazide domates, darı, buğday ve bezelye ekimi yaptıklarını belirterek, "Bugün domates ekimi için karık açma ve damlama su çalışmaları yapıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığımız izinlerle tarlamızda ekim yapıyoruz. Vatandaşlarımıza 'Siz evde kalın, biz bize yeteriz.' diyoruz. Bunun altından da kalkarız inşallah." dedi.

Çiftçi Mustafa Maden de Avdan Mahallesi'nde 14 dekar arazide acı biber ekimi yaptıklarını dile getirerek, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen ekim faaliyetine devam ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza 'Siz evde kalın, bizler üretmeye devam edeceğiz.' mesajını iletiyorum." diye konuştu.

Soma Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan da ilçede tarlalarda yürütülen tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyip ÇKS belgesi olan üreticilere izin verdiklerini söyledi.

Aslan, ilçede yaklaşık 60 bin dönüm arazide tarımsal üretim yapıldığını hatırlatarak nisan ve mayıs ayının üretim açısından kritik bir dönem olduğunu, pek çok üründe ekimin ya da ilaçlamanın bu aylarda yapıldığını vurguladı.

Turgutlu'da meyve hasadı başladı

Turgutlu ilçesinde de baharın gelişiyle meyve bahçelerinde hareketlilik başladı.

Başta erkenci türlerde çağla badem, erik, kiraz üretiminin yaygın olduğu ilçede pek çok üretici hasada başladı.

Manisa Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, bölgede tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek üreticinin gereken özveriyi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşları evlerinde kalmaya davet eden Şenol, "Tarım işçilerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmasını memnuniyetle karşıladık. Çiftçilerimizin fide dikimi ve tarla hazırlama süreci sürüyor. Ayrıca bölgemizde kiraz ve erik gibi meyvelerinde hasat dönemi başlamış durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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