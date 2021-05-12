Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan bekçilere taş ve tuğlalarla saldırdıkları suçlamasıyla yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan bekçilere taş ve tuğlalarla saldırdıkları suçlamasıyla yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mutlu Mahallesi Kumludere Caddesi'nde 10 Mayıs akşamı bir grubun sokakta bulunduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye geçen 4 mahalle bekçisi, zanlıların taşlı saldırısına uğradı.

Kaçarak sokaktaki bir inşaata giren şüphelilerin attığı tuğla parçasının kafasına gelmesi sonucu yaralanan bekçi H.B. hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inşaatta saklanan ve kendilerine direnen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.U, M.A, E.Y, R.Y, A.Ş, B.Ş, M.K, E.T. ve M.E.A. adliyeye sevk edildi.

Travma teşhisiyle hastaneye kaldırılan bekçi H.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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